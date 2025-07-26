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Росіяни вдарили ракетами по Кам'янському, у місті спалахнула пожежа

Кам'янське, Субота 26 липня 2025 00:54
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Росіяни вдарили ракетами по Кам'янському, у місті спалахнула пожежа Фото: російський агресор обстріляв ракетами Дніпропетровську область (DSNS.GOV.UA)
Автор: Валерій Савицький

Російський агресор обстріляв ракетами Кам'янське у Дніпропетровській області. Внаслідок прильотів у місті спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака та Повітряні сили ЗСУ.

"Гучно було в Камʼянському. Ворог здійснив ракетну атаку. У місті сталася пожежа", - зазначив він.

У Повітряних силах о 00:07 повідомили про рух ракет через Дніпропетровську область повз місто Кам'янське.

Нагадаємо, в ніч на 26 липня російські терористи атакують дронами Харків.

Крім того, агресор обстріляв місто керованими авіабомбами. Пошкоджено житлові будинки, автомобілі та склади.

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