Росіяни вдарили ракетами по Кам'янському, у місті спалахнула пожежа

Російський агресор обстріляв ракетами Кам'янське у Дніпропетровській області. Внаслідок прильотів у місті спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака та Повітряні сили ЗСУ.