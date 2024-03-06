Россияне ударили по портовой инфраструктуре Одессы: пятеро погибших

"Враг нанес удар по портовой инфраструктуре города. Есть пятеро погибших", - рассказал он.

По его словам, количество раненых в результате российской террористической атаки еще уточняют.

При этом украинские правоохранители проводят следственные действия, чтобы установить все обстоятельства военного преступления россиян.

Удар по Одессе

Напомним, российские оккупанты сегодня, 6 марта, нанесли ракетный удар по Одессе. Во время этого в городе находились президент Украины Владимир Зеленский и премьер Греции Кириакис Мицотакис.

Греческие СМИ сообщали о том, что удар был нацелен якобы на колонну президента Владимира Зеленского, которая находилась в 150 метрах от греческой делегации.

Сам Зеленский, комментируя удар, заявил, что он видел и слышал атаку россиян.

При этом премьер Греции уточнял, что россияне ударили по Одессе, когда он с Зеленским находился в порту. Он заявлял о "мощных взрывах" рядом.