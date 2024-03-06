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Росіяни вдарили по портовій інфраструктурі Одеси: п'ятеро загиблих

Фото: Дмитро Плетенчук, спікер ВМС ЗСУ (facebook.com/Taclbery)
Автор: Іван Носальський, Уляна Безпалько

Російські окупанти сьогодні, 6 березня, завдали ракетного удару по портовій інфраструктурі Одеси. Внаслідок атаки є загиблі.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив спікер Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

"Ворог завдав удару по портовій інфраструктурі міста. Є п'ятеро загиблих", - розповів він.

За його словами, кількість поранених унаслідок російської терористичної атаки ще уточнюють.

При цьому українські правоохоронці ведуть слідчі дії, щоб встановити всі обставини військового злочину росіян.

Удар по Одесі

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 6 березня, завдали ракетного удару по Одесі. Під час цього у місті перебували президент України Володимир Зеленський та прем'єр Греції Кіріакіс Міцотакіс.

Грецькі ЗМІ повідомляли про те, що удар був націлений нібито на колону президента Володимира Зеленського, яка знаходилася за 150 метрів від грецької делегації.

Сам Зеленський, коментуючи удар, заявив, що бачив і чув атаку росіян.

При цьому прем'єр Греції уточнював, що росіяни вдарили по Одесі, коли він із Зеленським перебував у порту. Він заявляв про "потужні вибухи" поряд.

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ОдесаВійна Росії проти УкраїниРакетний удар