Россияне ударили по Павлограду

Массированный удар по Украине

Напомним, сегодня, 24 апреля, российские оккупанты атаковали Украину ракетами и ударными дронами.

По состоянию на сейчас известно о том, что оккупанты запускали ракеты "Калибр", баллистику и беспилотники "Шахед".

В Киеве из-за такой атаки уже более 20 пострадавших, среди которых дети и беременная женщина.

Детальнее об атаке - в материале РБК-Украина.

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