Росіяни вдарили по Павлограду

Масований удар по Україні

Нагадаємо, сьогодні, 24 квітня, російські окупанти атакували Україну ракетами та ударними дронами.

Станом на зараз відомо про те, що окупанти запускали ракети "Калібр", балістику та безпілотники "Шахед".

У Києві через таку атаку вже понад 20 постраждалих, серед яких діти та вагітна жінка.

Детальніше про атаку - в матеріалі РБК-Україна.

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