Россияне ударили из минометов по пограничью Черниговской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Север" в Telegram .

Как отмечают военные, в период с 14:45 до 14:55 были зафиксированы пять "прилетов" из 120 мм миномета в район села Бериловка. Потерь среди личного состава и техники нет.

При этом с 15:30 до 16:15 было девять "прилетов" из миномета в районе села Елино. Потерь в результате атаки нет.