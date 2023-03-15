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Россияне ударили из минометов по пограничью Черниговской области

Иллюстративное фото: россияне ударили из минометов по пограничью Черниговской области (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 15 марта, днем российские оккупанты из минометов обстреляли пограничье Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Север" в Telegram.

Как отмечают военные, в период с 14:45 до 14:55 были зафиксированы пять "прилетов" из 120 мм миномета в район села Бериловка. Потерь среди личного состава и техники нет.

При этом с 15:30 до 16:15 было девять "прилетов" из миномета в районе села Елино. Потерь в результате атаки нет.

Напомним, сегодня россияне уже обстреливали пограничье Черниговской области из минометов.

Также мы писали, что сегодня утром оккупанты ударили по Харькову. Целью атаки стала гражданская инфраструктура.

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