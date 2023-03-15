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Харьков под обстрелом: жителей города просят оставаться в укрытиях

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Харьков, Среда 15 марта 2023 10:27
Харьков под обстрелом: жителей города просят оставаться в укрытиях Фото: оккупанты обстреливают Харьков 15 марта (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 15 марта, в Харькове сообщают о взрывах. По всей Украине раздается воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!" - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в среду, 15 марта, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Тем временем в Белоруссии подняли в небо российский истребитель.

Также 15 марта в Киевской области будут производить уничтожение взрывоопасных предметов, поэтому жители могут слышать звуки взрывов.

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