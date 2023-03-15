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Росіяни вдарили з мінометів по прикордонню Чернігівської області

Ілюстративне фото: росіяни вдарили з мінометів по прикордонні Чернігівської області (facebook.com/mod mil ukr)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 15 березня, вдень російські окупанти з мінометів обстріляли прикордоння Чернігівської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Північ" у Telegram.

Як зазначають військові, у період з 14:45 до 14:55 було зафіксовано п'ять "прильотів" з 120 мм міномету в район села Берилівка. Втрат серед особового складу та техніки немає.

При цьому з 15:30 до 16:15 було дев'ять "прильотів" з міномету в районі села Єліне. Втрат внаслідок атаки нема.

Нагадаємо, сьогодні росіяни вже обстрілювали прикордонне Чернігівської області з мінометів.

Також ми писали, що сьогодні вранці окупанти вдарили по Харкову. Метою атаки стала громадянська інфраструктура.

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