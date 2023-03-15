Росіяни вдарили з мінометів по прикордонню Чернігівської області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Північ" у Telegram .

Як зазначають військові, у період з 14:45 до 14:55 було зафіксовано п'ять "прильотів" з 120 мм міномету в район села Берилівка. Втрат серед особового складу та техніки немає.

При цьому з 15:30 до 16:15 було дев'ять "прильотів" з міномету в районі села Єліне. Втрат внаслідок атаки нема.