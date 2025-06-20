Россияне ударили "Ланцетом" по многоэтажке в Сумах: есть пострадавшая

"Есть попадание "Ланцета" в многоквартирный дом. В результате пострадала одна женщина", - отметил Кобзар.

По его словам, женщину отвезли в больницу на "скорой".

В свою очередь Григоров отметил, что оккупанты атаковали Сумскую общину беспилотниками.

Обновлено (23:31)

Григоров сообщил, что в Сумах в результате атаки российского дрона повреждена кровля и около 20 окон в двух пятиэтажных жилых домах.

По его словам, пострадавшая - 75-летняя женщина, которая на момент атаки находилась дома. Она получила осколочные ранения и была госпитализирована.