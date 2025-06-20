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Россияне ударили "Ланцетом" по многоэтажке в Сумах: есть пострадавшая

Фото: РФ ударила по Сумам (t.me/grigorov_oleg)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 20 июня, вечером атаковали многоэтажку в Сумах ударным дроном "Ланцет". Известно о пострадавшей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на и.о. мэра Сум Артема Кобзаря в Telegram и главу Сумской ОВА Олега Григорова в Telegram.

"Есть попадание "Ланцета" в многоквартирный дом. В результате пострадала одна женщина", - отметил Кобзар. 

По его словам, женщину отвезли в больницу на "скорой". 

В свою очередь Григоров отметил, что оккупанты атаковали Сумскую общину беспилотниками. 

Обновлено (23:31)

Григоров сообщил, что в Сумах в результате атаки российского дрона повреждена кровля и около 20 окон в двух пятиэтажных жилых домах.

По его словам, пострадавшая - 75-летняя женщина, которая на момент атаки находилась дома. Она получила осколочные ранения и была госпитализирована.

Атака на Сумы

Напомним, российские оккупанты усилили обстрелы Сумской области на фоне попытки создать в Сумской области "буферную зону".

В частности, 16 июня оккупанты ночью и днем атаковали Сумы беспилотниками. В результате "прилетов" были выбиты окна в жилых домах, объектах гражданской инфраструктуры.

При этом вечером 18 июня оккупанты ударили по окрестностям Сум при помощи реактивных систем залпового огня. В результате атаки пострадавших не было.

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