Росіяни вдарили "Ланцетом" по багатоповерхівці в Сумах: є постраждала

Атака на Суми

Нагадаємо, російські окупанти посилили обстріли Сумської області на тлі спроби створити в Сумській області "буферну зону".

Зокрема, 16 червня окупанти вночі та вдень атакували Суми безпілотниками. Унаслідок "прильотів" було вибито вікна в житлових будинках, об'єктах цивільної інфраструктури.

При цьому ввечері 18 червня окупанти вдарили по околицях Сум за допомогою реактивних систем залпового вогню. Унаслідок атаки постраждалих не було.

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