ua en ru
Пт, 20 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россияне ударили "Ланцетом" по многоэтажке в Сумах: есть пострадавшая

Сумы, Пятница 20 июня 2025 22:59
UA EN RU
Россияне ударили "Ланцетом" по многоэтажке в Сумах: есть пострадавшая Фото: РФ ударила по Сумам (t.me/grigorov_oleg)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 20 июня, вечером атаковали многоэтажку в Сумах ударным дроном "Ланцет". Известно о пострадавшей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на и.о. мэра Сум Артема Кобзаря в Telegram и главу Сумской ОВА Олега Григорова в Telegram.

"Есть попадание "Ланцета" в многоквартирный дом. В результате пострадала одна женщина", - отметил Кобзар.

По его словам, женщину отвезли в больницу на "скорой".

В свою очередь Григоров отметил, что оккупанты атаковали Сумскую общину беспилотниками.

Обновлено (23:31)

Григоров сообщил, что в Сумах в результате атаки российского дрона повреждена кровля и около 20 окон в двух пятиэтажных жилых домах.

По его словам, пострадавшая - 75-летняя женщина, которая на момент атаки находилась дома. Она получила осколочные ранения и была госпитализирована.

Атака на Сумы

Напомним, российские оккупанты усилили обстрелы Сумской области на фоне попытки создать в Сумской области "буферную зону".

В частности, 16 июня оккупанты ночью и днем атаковали Сумы беспилотниками. В результате "прилетов" были выбиты окна в жилых домах, объектах гражданской инфраструктуры.

При этом вечером 18 июня оккупанты ударили по окрестностям Сум при помощи реактивных систем залпового огня. В результате атаки пострадавших не было.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Сумы Война в Украине Дрони Атака дронов
Новости
Новый обмен пленными: кого удалось вернуть в Украину (фото, видео)
Новый обмен пленными: кого удалось вернуть в Украину (фото, видео)
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде