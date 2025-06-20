Россияне ударили "Ланцетом" по многоэтажке в Сумах: есть пострадавшая
Российские оккупанты сегодня, 20 июня, вечером атаковали многоэтажку в Сумах ударным дроном "Ланцет". Известно о пострадавшей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на и.о. мэра Сум Артема Кобзаря в Telegram и главу Сумской ОВА Олега Григорова в Telegram.
"Есть попадание "Ланцета" в многоквартирный дом. В результате пострадала одна женщина", - отметил Кобзар.
По его словам, женщину отвезли в больницу на "скорой".
В свою очередь Григоров отметил, что оккупанты атаковали Сумскую общину беспилотниками.
Обновлено (23:31)
Григоров сообщил, что в Сумах в результате атаки российского дрона повреждена кровля и около 20 окон в двух пятиэтажных жилых домах.
По его словам, пострадавшая - 75-летняя женщина, которая на момент атаки находилась дома. Она получила осколочные ранения и была госпитализирована.
Атака на Сумы
Напомним, российские оккупанты усилили обстрелы Сумской области на фоне попытки создать в Сумской области "буферную зону".
В частности, 16 июня оккупанты ночью и днем атаковали Сумы беспилотниками. В результате "прилетов" были выбиты окна в жилых домах, объектах гражданской инфраструктуры.
При этом вечером 18 июня оккупанты ударили по окрестностям Сум при помощи реактивных систем залпового огня. В результате атаки пострадавших не было.
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