Россияне ударили по Харькову КАБами, в городе раздавались взрывы

Удары по Харькову

Россияне с первых дней полномасштабного вторжения атакуют Харьков и окружающие громады различными видами вооружения: ракетами, ударными беспилотниками и КАБами.

Так, утром 22 октября войска РФ ударили дронами по Холодногорскому району Харькова. По меньшей мере один из дронов попал в здание частного образовательного центра, где на тот момент находилось 48 детей.

В результате атаки погиб человек - это коммунальщик, который убирал территорию вблизи детсада. Еще девять человек получили ранения - в основном это те, кто находился на улице. А в сети уже показали первые фото с места российского удара по детсаду.

Так, в ночь на 21 октября россияне запустили по Харькову авиабомбы. В результате обстрела повреждено более десятка домов и известно о пострадавших.

Также вечером в субботу, 18 октября, российские оккупанты нанесли удар КАБом по Лозовой, что на Харьковщине. Это первый случай, когда РФ ударила авиабомбой по этому городу.

Кроме того, поздно вечером, 5 октября, российские войска массированно нанесли удар по городу беспилотниками. Россияне применили не менее 15 дронов, и в результате обстрела были повреждены дома в частном секторе и пострадали люди.