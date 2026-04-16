RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Россияне ударили по Харькову дронами: горят автомобили, есть раненые

01:26 16.04.2026 Чт
2 мин
Что известно о первых последствиях вражеского удара по Харькову?
aimg Константин Широкун
Фото: россияне ударили по Харькову дронами (facebook.com/DSNSKHARKIV)

Российские войска сегодня ночью, 16 апреля, атаковали Харьков ударными беспилотниками. В результате обстрелов возникли пожары, есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.

"Враг атаковал Харьков ударными БпЛА. Индустриальный район. Зафиксирован "прилет" во дворе возле многоэтажного дома. Вспыхнули гражданские автомобили", - отметил Синегубов.

Он также отметил, что в Немышлянском районе города в результате вражеского удара пострадали 66-летний мужчина и 77-летняя женщина. Медики оказывают всю необходимую помощь, на месте "прилетов" работают все экстренные службы.

По словам мэра города Игоря Терехова, в Немышлянском районе в результате падения вражеского дрона на дорогу повреждены несколько частных домов, а также перебит газопровод.

Удары по Харькову и области

Напомним, недавно РФ нанесла удар шестью КАБами по Печенежскому водохранилищу в Чугуевском районе. Кроме того, враг применил комбинированную атаку по Харькову "Шахедами" и "Молниями".

Один из дронов поразил многоэтажку в Харькове. В результате обстрела пострадала одна квартира, повреждения получила женщина

Также россияне в ночь на 3 апреля нанесли ракетные удары по Харькову. В результате вражеского обстрела в городе были повреждены многоэтажки, пострадала женщина.

Кроме того, Россия с вечера 1 апреля почти сутки подряд - до ночи 3 апреля - атаковала Харьков дронами. В городе было зафиксировано около 20 ударов, а после последнего был поврежден отель. Пострадала 28-летняя женщина и младенец.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ХарьковВторжение России в УкраинуДрониОбстрел Харькова