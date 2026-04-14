ВСУ показали момент удара КАБами по Печенежскому водохранилищу

16:44 14.04.2026 Вт
После обстрела оккупанты начали распространять фейки о его последствиях
Валерий Ульяненко
ВСУ показали момент удара КАБами по Печенежскому водохранилищу Фото: Печенежское водохранилище на Харьковщине (wikipedia org)

Сегодня, 14 апреля, Россия поразила управляемыми авиабомбами Печенежское водохранилище. Позже появился момент удара, а россияне начали распространять фейки о его последствиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 16-го армейского корпуса ВСУ.

Отмечается, что четыре КАБа попали в землю вблизи гидротехнических сооружений, еще две - в воду. Кроме того, украинские защитники отметили "особый цинизм оккупантов".

В частности, враг пытается воспользоваться моментом, когда в результате весеннего половодья в водохранилище накоплен максимальный объем воды.

"Разрушение дамбы именно сейчас, в период "большой воды", должно было бы привести к катастрофическим последствиям для громад ниже по течению, вызвав масштабное затопление и экологическое бедствие", - говорится в заявлении.

Поскольку достичь успеха физически россиянам не удалось, они перешли к информационно-психологической атаке. На подконтрольных стране-агрессору "псевдохарьковских" пабликах распространяют фейки о повреждении дамбы и якобы аварийном сбросе воды.

"На самом деле дамба не повреждена. Сброс воды происходит в плановом контролируемом режиме. Ситуация полностью мониторится. Учитывая опыт предыдущих коварных атак, заранее разработаны планы быстрого реагирования на любые форс-мажорные обстоятельства", - говорится в заявлении.

Что предшествовало

Напомним, страна-агрессор нанесла удар шестью КАБами по Печенежскому водохранилищу в Чугуевском районе. Кроме того, враг применил комбинированную атаку по Харькову "Шахедами" и "Молниями".

Один из дронов поразил многоэтажку в Харькове. В результате обстрела пострадала одна квартира, повреждения получила женщина.

Другие вражеские обстрелы Харькова

Напомним, россияне в ночь на 3 апреля нанесли ракетные удары по Харькову. В результате вражеского обстрела в городе были повреждены многоэтажки, пострадала женщина.

Кроме того, Россия с вечера 1 апреля почти сутки подряд - до ночи 3 апреля - атаковала Харьков дронами. В городе было зафиксировано около 20 ударов, а после последнего был поврежден отель. Пострадала 28-летняя женщина и младенец.

РФ ударила ракетой по Днепру: есть раненые и погибшие, много "тяжелых" (фото)
