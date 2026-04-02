ua en ru
Пт, 03 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Россияне ударили по Харькову: среди пострадавших - младенец и 28-летняя женщина

23:38 02.04.2026 Чт
2 мин
У женщины и 1-месячного ребенка острая реакция на стресс, им оказывают помощь медики
aimg Юлия Маловичко
Фото: медики работают на месте ЧП (Getty Images)

Россияне нанесли удары дронами по Харькову вечером 2 апреля. Кроме трех пострадавших, о которых сообщалось ранее, стало известно о еще двух - 28-летней женщине и младенце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова.

Читайте также: Россия ударила по дому в Харькове, есть раненые

"В Харькове 28-летняя женщина и 1-месячный мальчик пострадали в результате вражеского удара. У обоих - острая реакция на стресс. Медики оказывают всю необходимую помощь", - написал глава ОВА.

Синегубов также добавил, что стало известно о последствиях ударов в Основянском районе - там повреждено здание магазина.

"Также пылает 4-этажное здание рядом. Пострадал один человек. Более подробная информация выясняется", - написал начальник обладминистрации и отметил, что сейчас на месте "прилета" работают подразделения ГСЧС и медики.

По информации главы "Центра противодействия дезинформации" Сергея Коваленко, ответ россиянам за Харьков уже в небе - тревога объявлена в Белгородской, Брянской и других областях РФ.

Удар по Харькову 2 апреля

Напомним. вечером 2 апреля враг нанес удары беспилотниками по Харькову - пострадали четыре района: Новобаварский, Шевченковский, Харьковский и Основянский.

Всего пострадали шесть человек, среди которых дети. У всех - острая реакция на стресс.

А 1 апреля оккупанты нанесли удар боевым дроном "Молния" по Шевченковскому району Харькова. Беспилотник попал в многоэтажку - взрывной волной выбило окна.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Харьков Война в Украине Атака дронов
Новости
Угроза для мира: генсек ООН предупредил о расширении войны на Ближнем Востоке
Аналитика
