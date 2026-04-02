Россияне ударили по Харькову: среди пострадавших - младенец и 28-летняя женщина

Россияне нанесли удары дронами по Харькову вечером 2 апреля. Кроме трех пострадавших, о которых сообщалось ранее, стало известно о еще двух - 28-летней женщине и младенце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова.

"В Харькове 28-летняя женщина и 1-месячный мальчик пострадали в результате вражеского удара. У обоих - острая реакция на стресс. Медики оказывают всю необходимую помощь", - написал глава ОВА.

Синегубов также добавил, что стало известно о последствиях ударов в Основянском районе - там повреждено здание магазина.

"Также пылает 4-этажное здание рядом. Пострадал один человек. Более подробная информация выясняется", - написал начальник обладминистрации и отметил, что сейчас на месте "прилета" работают подразделения ГСЧС и медики.

По информации главы "Центра противодействия дезинформации" Сергея Коваленко, ответ россиянам за Харьков уже в небе - тревога объявлена в Белгородской, Брянской и других областях РФ.