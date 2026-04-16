Росіяни вдарили по Харкову дронами: палають автомобілі, є поранені

Російські війська сьогодні вночі, 16 квітня, атакували Харків ударними безпілотниками. В результаті обстрілу виникли пожежі, є поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Ворог атакував Харків ударними БпЛА. Індустріальний район. Зафіксовано "прильот" во дворі біля багатоповерхового будинку. Спалахнули цивільні автомобілі", - зазначив Синєгубов.
Він також зазначив, що у Немишлянському районі міста внаслідок ворожого удару постраждали 66-річний чоловік та 77-річна жінка. Медики надають всю необхідну допомогу, на місці "прильотів" працюють всі екстрені служби.
За словами мера міста Ігоря Терехова, у Немишлянському районі внаслідок падіння ворожого дрону на дорогу пошкоджено кілька приватних будинків, а також перебито газогін.
