Россияне ударили по Харькову дронами: горят автомобили, есть раненые

Российские войска сегодня ночью, 16 апреля, атаковали Харьков ударными беспилотниками. В результате обстрелов возникли пожары, есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.

"Враг атаковал Харьков ударными БпЛА. Индустриальный район. Зафиксирован "прилет" во дворе возле многоэтажного дома. Вспыхнули гражданские автомобили", - отметил Синегубов.

Он также отметил, что в Немышлянском районе города в результате вражеского удара пострадали 66-летний мужчина и 77-летняя женщина. Медики оказывают всю необходимую помощь, на месте "прилетов" работают все экстренные службы.

По словам мэра города Игоря Терехова, в Немышлянском районе в результате падения вражеского дрона на дорогу повреждены несколько частных домов, а также перебит газопровод.

Напомним, недавно РФ нанесла удар шестью КАБами по Печенежскому водохранилищу в Чугуевском районе. Кроме того, враг применил комбинированную атаку по Харькову "Шахедами" и "Молниями".

Один из дронов поразил многоэтажку в Харькове. В результате обстрела пострадала одна квартира, повреждения получила женщина