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Россия ночью атаковала Одесскую область дронами: повреждены отель и медцентр

08:29 06.06.2026 Сб
2 мин
Что известно о последствиях вражеской атаки?
aimg Мария Науменко
Россия ночью атаковала Одесскую область дронами: повреждены отель и медцентр Фото: последствия российской атаки на Одесскую область в ночь на 6 июня (t.me/odeskaODA)
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Во время очередной ночной атаки РФ на Одесскую область были повреждены объекты гражданской и критической инфраструктуры, а также жилой сектор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины и главу Одесской ОГА Олега Кипера.

По данным спасателей, под ударом оказались объекты жилой и критической инфраструктуры.

В частности, в одном из районов была повреждена крыша трехэтажного отеля. По другому адресу разрушениям подверглись частный жилой дом и надворная постройка.

Кроме того, повреждения получила складское здание, где возник пожар. Загорелась кормовая добавка, однако спасателям удалось оперативно ликвидировать возгорание.

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Председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер уточнил, что в результате атаки также были повреждены многоэтажный жилой дом, территория медицинского центра и объект критической инфраструктуры.

К счастью, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Сейчас на местах попаданий продолжаются работы по ликвидации последствий российской атаки. К ним привлекли более 30 спасателей и 10 единиц техники ГСЧС.

Экстренные и коммунальные службы продолжают обследование поврежденных объектов и восстановительные работы.

Днем ранее российские войска нанесли удар по логистическому объекту в Одесской области двумя баллистическими ракетами с кассетной боевой частью.

В результате атаки ранения получили восемь дорожных работников, двое из них находились в тяжелом состоянии.

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