РФ атаковала Украину с шести направлений: как отработала ПВО

Понедельник 01 сентября 2025 09:17
РФ атаковала Украину с шести направлений: как отработала ПВО
Автор: Ірина Глухова

В ночь на 1 сентября российские захватчики выпустили по Украине 86 беспилотников с шести направлений. Большинство дронов удалось сбить, однако есть попадания в шести локациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Этой ночью российские войска выпустили 86 ударных дронов типа Shahed и беспилотников-имитантов с направлений - Курск, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск и Гвардейское в Крыму.

Атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Силы противовоздушной обороны обезвредили или подавили 76 вражеских дронов на севере, юге, востоке и в центре страны.

"Зафиксировано попадание 10 ударных БпЛА на 6 локациях", - говорится в сообщении.



Атаки на Украину

Напомним, в ночь на понедельник, 1 сентября, российская армия запустила несколько групп ударных дронов типа "Шахед". На этот раз с северного направления.

Перед тем оккупанты выпустили по Украине 142 дроны различных типов. Воздушные силы сообщили, что зафиксировали попадание 16 ударных БпЛА на 10 локациях, падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

