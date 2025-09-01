ua en ru
РФ массированно атаковала Киевскую область дронами, под ударом предприятие и склады

Понедельник 01 сентября 2025 11:05
РФ массированно атаковала Киевскую область дронами, под ударом предприятие и склады Фото иллюстративное: РФ массированно атаковала Киевскую область дронами (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Киевской области в результате массированной атаки дронов в ночь на 1 сентября на зафиксированы повреждения в двух районах. Под ударом врага оказалось предприятие и склады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОГА Николая Калашника.

"Очередная массированная атака вражеских дронов на Киевщину. Тревога продолжалась всю ночь. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели", - говорится в сообщении.

Калашник проинформировал, что пострадавших среди населения нет. Последствия атаки фиксируют в двух районах области.

В Фастовском районе во время обстрела повреждены здания предприятия, пожар ликвидирован. В Белоцерковском районе пострадала крыша складского помещения.

Оперативные группы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий атаки.

Атака России на Украину 1 сентября

Напомним, в ночь на 1 сентября Россия осуществила очередную атаку на территорию Украины, привлекая 86 беспилотников. ПВО сбила или подавила 76 вражеских дронов типа "Шахед" и дронов-имитаторов в северных, южных, восточных и центральных регионах страны.

Несмотря на значительные усилия украинской ПВО, зафиксировано попадание 10 ударных беспилотников на шести различных локациях.

Стоит добавить, что на этот раз беспилотники запускали с северного направления.

