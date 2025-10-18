ua en ru
Россияне ударили дроном по общежитию в Харькове (фото)

Суббота 18 октября 2025 13:21
Россияне ударили дроном по общежитию в Харькове (фото) Фото: россияне ударили дроном по общежитию в Харькове (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Константин Широкун

Российские войска утром атаковали ударным беспилотником общежитие в Харькове. Из-за обстрела поврежден первый этаж здания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.

"Примерно в 09.05 утра враг нанес удар дроном по Шевченковскому району Харькова", - заявил Синегубов.

По его словам, в результате вражеского удара повреждено остекление окон на первом этаже общежития. К счастью, обошлось без пострадавших.

Россияне ударили дроном по общежитию в Харькове (фото)

Удары РФ по Харькову

Войска РФ почти ежедневно атакуют Харьков и близлежащие общины ударными дронами. Так, недавно во время очередной российской атаки на Харьков 16 один из беспилотников попал в здание Национального фармацевтического университета в Слободском районе города.

Напомним, ранее мэр Харькова сообщал о попадании среди белого дня "Шахеда" в здание, расположенное почти в центральной части города. Это учебное заведение и одновременно историческая застройка.

Крыша университета вспыхнула после атаки дрона, однако спасателям удалось локализовать пожар, работы сейчас продолжаются.

Также в ночь на 18 августа Харьков подвергся новой массированной атаке дронами-камикадзе. Первые взрывы прогремели около 04:48. Как сообщил мэр города Игорь Терехов, один из "Шахедов" попал в многоэтажку в Индустриальном районе, вызвав масштабный пожар на нескольких этажах сразу в двух подъездах.

Из-за обрушения перекрытий под завалами могли оставаться люди, на месте работали спасатели. Среди пострадавших были взрослые и дети: ранения получили 20 человек, среди них шестеро детей в возрасте от одного до 17 лет.

