Росіяни вдарили дроном по гуртожитку у Харкові (фото)

Російські війська зранку атакували ударним безпілотником гуртожиток у Харкові. Через обстріл пошкоджено перший поверх будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

За його словами, в результаті ворожого удару пошкоджено скління вікон на першому поверсі гуртожитку. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Удари РФ по Харкову

Війська РФ майже щодня атакують Харків та прилеглі громади ударними дронами. Так, нещодавно під час черговою російської атаки на Харків 16 один із безпілотників влучив у будівлю Національного фармацевтичного університету у Слобідському районі міста.

Нагадаємо, раніше мер Харкова повідомляв про влучання серед білого дня "Шахеда" у будівлю, розташовану майже в центральній частині міста. Це навчальний заклад та водночас історична забудова.

Дах університету спалахнув після атаки дрона, однак рятувальникам вдалось локалізувати пожежу, роботи наразі тривають.

Також у ніч на 18 серпня Харків зазнав нової масованої атаки дронами-камікадзе. Перші вибухи пролунали близько 04:48. Як повідомив мер міста Ігор Терехов, один із "Шахедів" влучив у багатоповерхівку в Індустріальному районі, викликавши масштабну пожежу на кількох поверхах одразу у двох під’їздах.

Через обвалення перекриттів під завалами могли залишатися люди, на місці працювали рятувальники. Серед постраждалих були дорослі та діти: поранення отримали 20 осіб, серед них шестеро дітей віком від одного до 17 років.