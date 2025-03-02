Россия выпустила по Украине десятки дронов за ночь. ПВО работала в 13 областях

Россия в ночь на 2 марта выпустила по Украине 79 дронов. Силы противовоздушной обороны работали в 13 областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Пуски дронов были с четырех направлений в России - Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск. Атаку отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. Силы ПВО уничтожили 63 ударных дронов и беспилотников-имитаторов. Еще 16 вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряны (без негативных последствий). Противовоздушная оборона работала в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях.