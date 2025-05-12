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Россияне ударили дроном по авто энергетиков в пригороде Сум: есть жертва

Иллюстративное фото: россияне ударили дроном по авто энергетиков в пригороде Сум (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Наталья Кава

Российская армия дроном нанесла удар по пригороду Сум. В результате удара было повреждено служебное авто энергетиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумской городской совет.

"По предварительной информации в пригороде Сум есть попадание вражеского БпЛА в служебное авто энергетиков", - сказано в сообщении.

В результате вражеского удара один человек погиб. Еще три человека получили ранения. На месте работают все соответствующие службы.

Обстрел Сум

Напомним, 6 мая российские оккупанты ударили по пригороду Сум около 17:30. Тогда для атаки враг использовал баллистическую ракету.

Сначала местные власти писали об одном погибшем ребенке. Позже она уточнила, что из-за удара России погибла молодая девушка. Также ранения получили семь человек - одна взрослая женщина и шестеро детей.

Подробно о последствиях обстрела - читайте в материале РБК-Украина.

Также мы писали, что утром 13 апреля войска РФ нанесли двойной ракетный удар по центру города Сумы, применив баллистические ракеты с кассетными боеприпасами.

В целом в последнее время враг усилил обстрелы Сумской области. Больше всего страдают Белопольская и Ворожбянская громады.

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