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Росіяни вдарили дроном по авто енергетиків у передмісті Сум: є жертва

Ілюстративне фото: росіяни вдарили дроном по авто енергетиків у передмісті Сум (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Наталія Кава

Російська армія дроном завдала удару по передмістю Сум. Внаслідок удару було пошкоджене службове авто енергетиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську міську раду.

"За попередньою інформацією в передмісті Сум є влучання ворожого БпЛА в службове авто енергетиків", - сказано у повідомленні.

Внаслідок ворожого удару одна людина загинула. Ще троє людей зазнали поранень. На місці працюють всі відповідні служби.

Обстріл Сум

Нагадаємо, 6 травня російські окупанти вдарили по передмістю Сум близько 17:30. Тоді для атаки ворог використав балістичну ракету.

Спочатку місцева влада писала про одну загиблу дитину. Пізніше вона уточнила, що через удар Росії загинула молода дівчина. Також поранення дістали семеро людей - одна доросла жінка і шестеро дітей.

Детально про наслідки обстрілу - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також ми писали, що вранці 13 квітня війська РФ завдали подвійний ракетний удар по центру міста Суми, застосувавши балістичні ракети з касетними боєприпасами.

Загалом останнім часом ворог посилив обстріли Сумської області. Найбільше страждають Білопільська та Ворожбянська громади.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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