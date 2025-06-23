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Россияне ударили дронами по Сумской области: ранены дети и беременная женщина

Сумская область, Понедельник 23 июня 2025 18:34
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Россияне ударили дронами по Сумской области: ранены дети и беременная женщина Фото: РФ ударила по Сумской области (t.me/grigorov_oleg)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 23 июня, ударили дронами по двум общинам Сумской области. В результате одной из атак пострадали дети и беременная женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской областной военной администрации Олега Григорова в Telegram.

По его словам, россияне ударили дроном по Краснопольской общине. Там известно об одном раненом.

Фото: последствия ударов РФ по Сумской области (t.me/grigorov_oleg)

Также оккупанты атаковали беспилотником Путивльскую общину. По состоянию на сейчас известно об 11 раненых.

Среди пострадавших - мальчик 6 лет и девочка 16 лет. Также пострадала беременная женщина, ее госпитализировали.

"Состояние всех - нетяжелое, им оказывается необходимая медицинская помощь. Это еще одно свидетельство того, что от российских ударов страдают гражданские, в том числе несовершеннолетние", - отметил Григоров.

Он уточнил, что у части пострадавших только острая реакция на стресс, без ранений.

Обстрелы Сумской области

Напомним, россияне усилили обстрелы Сумской области на фоне своих попыток создать "буферную зону" в регионе.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в течение прошлой недели оккупанты продвинулись в регионе на 200 метров. Затем украинские защитники отбросили их назад на 200-400 метров.

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