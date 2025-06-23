Россияне ударили дронами по Сумской области: ранены дети и беременная женщина
Российские оккупанты сегодня, 23 июня, ударили дронами по двум общинам Сумской области. В результате одной из атак пострадали дети и беременная женщина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской областной военной администрации Олега Григорова в Telegram.
По его словам, россияне ударили дроном по Краснопольской общине. Там известно об одном раненом.
Фото: последствия ударов РФ по Сумской области (t.me/grigorov_oleg)
Также оккупанты атаковали беспилотником Путивльскую общину. По состоянию на сейчас известно об 11 раненых.
Среди пострадавших - мальчик 6 лет и девочка 16 лет. Также пострадала беременная женщина, ее госпитализировали.
"Состояние всех - нетяжелое, им оказывается необходимая медицинская помощь. Это еще одно свидетельство того, что от российских ударов страдают гражданские, в том числе несовершеннолетние", - отметил Григоров.
Он уточнил, что у части пострадавших только острая реакция на стресс, без ранений.
Обстрелы Сумской области
Напомним, россияне усилили обстрелы Сумской области на фоне своих попыток создать "буферную зону" в регионе.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, в течение прошлой недели оккупанты продвинулись в регионе на 200 метров. Затем украинские защитники отбросили их назад на 200-400 метров.
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