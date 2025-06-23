Россияне ударили дронами по Сумской области: ранены дети и беременная женщина

Российские оккупанты сегодня, 23 июня, ударили дронами по двум общинам Сумской области. В результате одной из атак пострадали дети и беременная женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской областной военной администрации Олега Григорова в Telegram .

По его словам, россияне ударили дроном по Краснопольской общине. Там известно об одном раненом.

Фото: последствия ударов РФ по Сумской области (t.me/grigorov_oleg)

Также оккупанты атаковали беспилотником Путивльскую общину. По состоянию на сейчас известно об 11 раненых.

Среди пострадавших - мальчик 6 лет и девочка 16 лет. Также пострадала беременная женщина, ее госпитализировали.

"Состояние всех - нетяжелое, им оказывается необходимая медицинская помощь. Это еще одно свидетельство того, что от российских ударов страдают гражданские, в том числе несовершеннолетние", - отметил Григоров.

Он уточнил, что у части пострадавших только острая реакция на стресс, без ранений.