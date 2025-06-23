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Росіяни вдарили дронами по Сумській області: поранено дітей і вагітну жінку

Сумська область, Понеділок 23 червня 2025 18:34
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Росіяни вдарили дронами по Сумській області: поранено дітей і вагітну жінку Фото: РФ вдарила по Сумській області (t.me/grigorov_oleg)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 23 червня, вдарили дронами по двох громадах Сумської області. Унаслідок однієї з атак постраждали діти та вагітна жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова в Telegram.

За його словами, росіяни вдарили дроном по Краснопільській громаді. Там відомо про одного пораненого.

Фото: наслідки ударів РФ по Сумській області (t.me/grigorov_oleg)

Також окупанти атакували безпілотником Путивльську громаду. Станом на зараз відомо про 11 поранених.

Серед постраждалих - хлопчик 6 років та дівчинка 16 років. Також постраждала вагітна жінка, її госпіталізували.

"Стан усіх - неважкий, їм надається необхідна медична допомога. Це ще одне свідчення того, що від російських ударів страждають цивільні, зокрема неповнолітні", - зазначив Григоров.

Він уточнив, що у частини постраждалих тільки гостра реакція на стрес, без поранень.

Обстріли Сумської області

Нагадаємо, росіяни посилили обстріли Сумської області на тлі своїх спроб створити "буферну зону" в регіоні.

За словами президента України Володимира Зеленського, протягом минулого тижня окупанти просунулися в регіоні на 200 метрів. Потім українські захисники відкинули їх назад на 200-400 метрів.

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Сумська область Війна в Україні Діти Дрони Атака дронів
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