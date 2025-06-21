Зеленский о наступлении россиян на Сумы: продвинулись на 200 метров, мы оттолкнули на 400

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские войска пытаются показать "успех" на Сумском и Харьковском направлениях, однако ситуация остается стабильной, несмотря на интенсивные обстрелы.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга.

По словам главы государства, 23% всех авиаударов по фронту приходятся именно на Сумское направление.

Россияне активно применяют управляемые авиабомбы и северокорейские ракеты, в частности в большом количестве.

При этом в течение последней недели ВСУ сдержали врага - россияне продвинулись лишь на 200 метров, после чего были отброшены назад на 200-400 метров.

"Мы не видим изменений с нашей прошлой с вами встречи (неделю назад). Это, кстати, большая проблема для "русских". Они хотят "продать" успех на Сумщине и на Харьковщине. Им очень нужен успех на фронте", - заявил Зеленский.

По словам президента, России крайне необходимы хотя бы символические достижения на фронте, которые можно будет демонстрировать как "победы".

По мнению Зеленского, враг стремится избежать новой волны санкций со стороны президента США Дональда Трампа, поэтому пытается создать впечатление, что ситуация развивается в их пользу.