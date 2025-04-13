Россияне ударили дронами по больнице в Черниговской области: ранена медсестра

"Россияне снова обстреляли больницу. Били ударными дронами. Есть разрушения - повреждены реанимационное и стоматологическое отделение", - рассказал Чаус.

По его словам, в результате дроновой атаки ранена медработница - медсестра Семеновской городской больницы.

"Коварный удар и уже не первый, к сожалению. И это в большой церковный праздник, на Вербное воскресенье. У российских преступников нет ничего человеческого", - добавил председатель Черниговской ОГА.

Чаус также показал последствия российского удара по больнице.

Фото: последствия атаки дронов РФ на больницу в Семеновке Черниговской области (t.me/chernigivskaODA)

Обстрелы медицинских учреждений Украины

Также сегодня российские оккупанты обстреляли Херсон, в результате чего повредили детскую больницу в центре города.

"К счастью, пострадавших нет - во время очередной вражеской атаки дети с родителями и работниками учреждения находились в укрытии", - рассказал об атаке РФ глава Херсонской МВА Роман Мрочко.

Ранее, 27 марта, около 23:00, российская армия нанесла удар по Золочеву, что в Богодуховском районе Харьковской области, используя ударные беспилотники. В результате атаки была повреждена больница и более 10 жилых домов, однако обошлось без жертв.

А в ночь на 19 марта российские оккупанты атаковали Сумскую область дронами. В частности, вражеский беспилотник упал на крышу больницы, и это уже было второе учреждение здравоохранения, которое пострадало за одну ночь.