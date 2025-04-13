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Росіяни вдарили дронами по лікарні в Чернігівській області: поранена медсестра

Фото: внаслідок атаки дронів є значні руйнування (t.me/chernigivskaODA)
Автор: Ірина Гайдук

Російські війська сьогодні, 13 квітня, завдали ударів по лікарні у Семенівці Чернігівської області. Травмована одна людина, пошкоджені два відділення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

"Росіяни знову обстріляли лікарню. Били ударними дронами. Є руйнування - пошкоджені реанімаційне та стоматологічне відділення", - розповів Чаус. 

За його словами, внаслідок дронової атаки поранена медпрацівниця - медсестра Семенівської міської лікарні. 

"Підступний удар і вже не перший, на жаль. І це у велике церковне свято, на Вербну неділю. У російських злочинців немає нічого людського", - додав голова Чернігівської ОВА. 

Чаус також показав наслідки російського удару по лікарні. 

 

Фото: наслідки атаки дронів РФ на лікарню в Семенівці Чернігівської області (t.me/chernigivskaODA)

Обстріли медичних закладів України 

Також сьогодні російські окупанти обстріляли Херсон, в результаті чого пошкодили дитячу лікарню в центрі міста. 

"На щастя, постраждалих немає - під час чергової ворожої атаки діти з батьками та працівниками закладу знаходились в укритті", - розповів про атаку РФ глава Херсонської МВА Роман Мрочко.

Раніше, 27 березня, близько 23:00, російська армія завдала удару по Золочеву, що в Богодухівському районі Харківської області, використовуючи ударні безпілотники. Внаслідок атаки було пошкоджено лікарню й понад 10 житлових будинків, однак обійшлося без жертв. 

А в ніч на 19 березня російські окупанти атакували Сумську область дронами. Зокрема, ворожий безпілотник впав на дах лікарні, і це вже був другий заклад охорони здоров'я, який постраждав за одну ніч.

Ввечері, 18 березня, російський безпілотник влучив у дах одного із медичних закладів міста Суми. Внаслідок атаки були розбиті вікна та пошкоджено будівлю.

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Чернігівська областьАтака дронів