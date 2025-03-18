РФ атаковала Сумы: дрон попал в учреждение здравоохранения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram исполняющего обязанности городского головы Артема Кобзара.

"Желаю здоровья, уважаемые сумчане. Опять прилет "Шахеда" в крышу в одно из учреждений здравоохранения. Очень много повылетало окон, на месте работают все соответствующие службы. Предварительно, раненых и убитых нет", - сообщил он в 23:01.

Через несколько минут Кобзарь опубликовал фото с места происшествия еще раз отметив, что по предварительным данным, пострадавших или погибших нет.