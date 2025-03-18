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РФ атаковала Сумы: дрон попал в учреждение здравоохранения

Вторник 18 марта 2025 23:27
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РФ атаковала Сумы: дрон попал в учреждение здравоохранения Фото: все соответствующие службы уже работают на месте происшествия (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты атаковали вечером 18 марта город Сумы. В результате атаки, вражеский дрон попал в одно из учреждений здравоохранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram исполняющего обязанности городского головы Артема Кобзара.

"Желаю здоровья, уважаемые сумчане. Опять прилет "Шахеда" в крышу в одно из учреждений здравоохранения. Очень много повылетало окон, на месте работают все соответствующие службы. Предварительно, раненых и убитых нет", - сообщил он в 23:01.

Через несколько минут Кобзарь опубликовал фото с места происшествия еще раз отметив, что по предварительным данным, пострадавших или погибших нет.

Напомним, сегодня утром стало известно, что часть города Сумы и Сумской области остались без электроэнергии. В "Сумыоблэнерго" информировали, что энергетики работают над решением проблемы. Отметим, что Сумская область в последнее время часто оказываются под обстрелами российских оккупантов.

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