Ночная атака на Харьковскую область: повреждены больница и десятки домов

Российские войска атаковали Золочев в Харьковской области, используя ударные беспилотники. В результате обстрела повреждены больница и жилые дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратура .

В результате атаки были повреждены больница, более 10 жилых домов, хозяйственные постройки и линии электропередач. Однако, к счастью, обошлось без жертв, ни один из местных жителей не получил ранений.

27 марта, около 23:00, российская армия снова нанесла удар по Золочеву, что в Богодуховском районе Харьковской области, используя ударные беспилотники.

Атака на Украину

Напомним, что в ночь на 28 марта российские захватчики атаковали Одесскую область, вызвав пожары и ранения. В результате обстрела загорелись гаражи, хозяйственные постройки, а также повреждены несколько частных домов.

В тот же день Россия ударила по Полтавской области ударными дронами. Первые взрывы в Полтаве прогремели еще вечером 27 марта, а в некоторых районах города исчезло электроснабжение.

По данным ГСЧС, в результате атаки были повреждены складские помещения, административные здания и трансформаторы на нескольких локациях. Под обстрел попали гражданские объекты и нефтегазовая промышленность.

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