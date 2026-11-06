Россияне ударили дронами по энергетике Белой Церкви

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Россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Белой Церкви реактивными дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городской совет Белой Церкви.

Удар произошел вечером в четверг, 5 ноября. По энергетической инфраструктуре города российские войска выпустили три реактивных беспилотника. Сейчас энергетики работают над возобновлением электроснабжения. В городском совете подчеркнули, что риск повторных атак высок. Напомним, что 5 ноября ГУР рассказала об операции "Чебуречная" на Сумщине. За семь недель спецназовцы зачистили 642 гектара земли, уничтожили 107 российских военных и пленили 29.