Россияне ударили дронами по энергетике Белой Церкви
Россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Белой Церкви реактивными дронами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городской совет Белой Церкви.
Удар произошел вечером в четверг, 5 ноября. По энергетической инфраструктуре города российские войска выпустили три реактивных беспилотника.
Сейчас энергетики работают над возобновлением электроснабжения.
В городском совете подчеркнули, что риск повторных атак высок.
Напомним, что 5 ноября ГУР рассказала об операции "Чебуречная" на Сумщине.
За семь недель спецназовцы зачистили 642 гектара земли, уничтожили 107 российских военных и пленили 29.
Как сообщало РБК-Украина, ночью 6 ноября Россия запустила по Украине более 200 дронов разных типов, среди них 86 реактивных Shahed.
По данным Воздушных сил, по состоянию на 08:00 сбили или подавили 196 вражеских дронов, а попадание зафиксировали на 14 локациях.