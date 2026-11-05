Десятки пленных и уничтоженных целей: ГУР провело операцию "Чебуречная" в Сумской области
Спецназовцы подразделения "Group 10" Департамента активных действий ГУР МО Украины провели в Сумской области операцию "Чебуречная", во время которой сорвали наступательные планы врага и зачистили 642 гектара земли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.
Операция длилась семь недель и состояла из двух этапов, в течение которых украинские воины вели сложную боевую работу.
Позиции, которые удалось отбить и зачистить, впоследствии передали другим подразделениям украинского войска.
В результате успешных действий спецназовцев было уничтожено 107 окупантов, еще 157 захватчиков получили ранения, а 29 военных РФ взяли в плен.
Также украинские разведчики ликвидировали десятки единиц вражеской техники и инфраструктуры, в том числе 61 место запуска и пункт управления БПЛА, 31 артиллерийскую систему, 368 единиц автотранспорта и 630 укрытий и фортификаций.
Напомним, что ранее в ГУР раскрыли высшие учебные заведения и научные учреждения РФ, работающие на "оборонку".
В частности, они занимаются разработкой ракет и перспективных беспилотников.
Кроме того, российские оккупанты активно используют для ударов по Украине истребители-бомбардировщики Су-34.
Несмотря на значительные боевые потери Су-34 Россия продолжает производство и модернизацию этой ударной авиации.