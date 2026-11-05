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Десятки пленных и уничтоженных целей: ГУР провело операцию "Чебуречная" в Сумской области

19:45 05.11.2026 Чт
1 мин
aimg Сергей Козачук
Десятки пленных и уничтоженных целей: ГУР провело операцию "Чебуречная" в Сумской области Фото: ГУР провели уникальную операцию "Чебуречная" в Сумской области (Getty Images)
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Спецназовцы подразделения "Group 10" Департамента активных действий ГУР МО Украины провели в Сумской области операцию "Чебуречная", во время которой сорвали наступательные планы врага и зачистили 642 гектара земли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

Операция длилась семь недель и состояла из двух этапов, в течение которых украинские воины вели сложную боевую работу.

Позиции, которые удалось отбить и зачистить, впоследствии передали другим подразделениям украинского войска.

В результате успешных действий спецназовцев было уничтожено 107 окупантов, еще 157 захватчиков получили ранения, а 29 военных РФ взяли в плен.

Также украинские разведчики ликвидировали десятки единиц вражеской техники и инфраструктуры, в том числе 61 место запуска и пункт управления БПЛА, 31 артиллерийскую систему, 368 единиц автотранспорта и 630 укрытий и фортификаций.

Напомним, что ранее в ГУР раскрыли высшие учебные заведения и научные учреждения РФ, работающие на "оборонку".

В частности, они занимаются разработкой ракет и перспективных беспилотников.

Кроме того, российские оккупанты активно используют для ударов по Украине истребители-бомбардировщики Су-34.

Несмотря на значительные боевые потери Су-34 Россия продолжает производство и модернизацию этой ударной авиации.

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