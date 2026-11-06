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Росіяни вдарили дронами по енергетиці Білої Церкви

08:56 06.11.2026 Пт
1 хв
aimg Олена Чупровська
Росіяни вдарили дронами по енергетиці Білої Церкви Фото: РФ атакувала Білу Церкву (Getty Images)
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Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Білої Церкви реактивними дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міську раду Білої Церкви.

Удар стався ввечері в четвер, 5 листопада. По енергетичній інфраструктурі міста російські війська випустили три реактивні безпілотники.

Зараз енергетики працюють над відновленням електропостачання.

У міській раді наголосили, що ризик повторних атак високий.

Нагадаємо, що 5 листопада ГУР розповіло про операцію “Чебуречна” на Сумщині.

За сім тижнів спецпризначенці зачистили 642 гектари землі, знищили 107 російських військових і взяли в полон 29.

Як повідомляло РБК-Україна, уночі 6 листопада Росія запустила по Україні понад 200 дронів різних типів, серед них 86 реактивних Shahed.

За даними Повітряних сил, станом на 08:00 збили або подавили 196 ворожих дронів, а влучання зафіксували на 14 локаціях.

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