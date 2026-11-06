Росіяни вдарили дронами по енергетиці Білої Церкви

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Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Білої Церкви реактивними дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міську раду Білої Церкви.

Удар стався ввечері в четвер, 5 листопада. По енергетичній інфраструктурі міста російські війська випустили три реактивні безпілотники. Зараз енергетики працюють над відновленням електропостачання. У міській раді наголосили, що ризик повторних атак високий. Нагадаємо, що 5 листопада ГУР розповіло про операцію “Чебуречна” на Сумщині. За сім тижнів спецпризначенці зачистили 642 гектари землі, знищили 107 російських військових і взяли в полон 29.