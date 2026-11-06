РФ выпустила по Украине более 200 дронов: ПВО сбила большинство, но есть "прилеты"
Ночью РФ запустила по Украине более 200 дронов разных типов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы Украины.
Среди дронов были Shahed, 86 из которых реактивны, а также "Гербера" и дроны-имитаторы типа "Пародия".
Дроны летели с направлений Орел, Курск, Миллерово и Приморско-Ахтарск в России. Еще их запускали из оккупированного Донецка, а также из Гвардейского и Чауды в оккупированном Крыму.
Атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭС и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны.
Что известно о последствиях
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 ПВО сбило или подавило 196 вражеских дронов. Среди них - 70 реактивных Shahed, "Гербера" и беспилотники других типов.
К тому времени еще около 15 ударных дронов находились в воздухе, боевая работа продолжалась.
Зафиксировано попадание вражеских средств воздушного приступа на 14 локациях. Еще на 8 локациях упали обломки сбитых дронов.
Напомним, 5 ноября президент Украины Владимир Зеленский объяснил, зачем Украине ракеты Taurus.
По его словам, США не смогли поставлять антибаллистические ракеты для ПВО, потому остается уничтожать российские пусковые установки.
Также в четверг генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в российско-украинской войне победителей не будет.
По его словам, эта война закончится мирным соглашением из-за компромиссов.