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Россияне ударили по Донецкой области: погиб человек, среди раненых - дети

Понедельник 05 мая 2025 17:04
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Россияне ударили по Донецкой области: погиб человек, среди раненых - дети Фото: россияне обстреляли Донецкую область (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Ірина Гайдук

Российские оккупанты сегодня, 5 мая, обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой области. Один человек погиб, еще шестеро получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОГА Вадима Филашкина.

По словам Филашкина, под российскими обстрелами сегодня оказались село Новоэкономичное и города Мирноград и Новодонецк.

"Россияне убили одного человека в Новоэкономическом Гродовской громады, ранили трех человек в Мирнограде и еще трех в Новодонецком", - рассказал глава ОГА.

Среди раненых в Новодонецком - 2-летняя девочка и 10-летний мальчик.

Кроме того, сегодня областная власть установила информацию о 5 людях, которых россияне убили вчера во время своих атак.

Отмечается, что в Роге Покровской общины погибли 4 человека от 47 до 68 лет. Еще один погибший вчера - 40-летний житель Мирнограда.

"В очередной раз призываю всех гражданских, а особенно родителей с детьми: берегите себя и своих близких! Эвакуируйтесь в более безопасные регионы Украины!" - призвал Филашкин.

Обстрелы Донецкой области

Россияне продолжают активно обстреливать населенные пункты Донецкой области из различного вида вооружения.

Так, российская армия в ночь на 4 мая массированно ударила дронами по Славянску Донецкой области. Попадания были на территорию строительной базы. Россияне выпустили по городу шесть беспилотников типа "Герань-2". Все попадания были на территорию строительной базы в микрорайоне Железнодорожный.

А 26 апреля оккупационная армия нанесла девять ударов - авиабомбами КАБ-250 и дронами - по Константиновке. Погибли люди, семь человек ранены. В результате атаки, по данным полиции, погибли двое мужчин в возрасте 41 и 45 лет.

Также РФ атаковала колонну автомобилей с людьми, которые эвакуировались из одного из сел под Константиновкой. Оккупанты прицельно били именно по людям, были пострадавшие.

Ранее оккупанты сбросили авиабомбу на дом в поселке Яровая Лиманской громады Донецкой области. В результате вражеского удара погибли двое мужчин - отец и сын.

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