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РФ сбросила 250-килограммовую бомбу на дом под Лиманом: погибли отец и сын

Яровая, Пятница 25 апреля 2025 10:54
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РФ сбросила 250-килограммовую бомбу на дом под Лиманом: погибли отец и сын Фото: РФ сбросила бомбу на дом под Лиманом (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия сбросила авиабомбу дом в поселке Яровая Лиманской громады Донецкой области. В результате вражеского удара погибли двое мужчин - отец и сын.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру в Telegram.

Около 05:10 сегодня, 25 апреля, войска РФ нанесли два авиационных удара по поселку Яровая. Одна из авиабомб попала в дом. В собственном доме погибли 61-летний мужчина и его 88-летний отец.

Как отмечает прокуратура, российские оккупанты сбросили на населенный пункт бомбы ФАБ-250 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Масса такой бомбы - 250 килограммов.

В поселке повреждены около десяти жилых домов, магазин и хозяйственная постройка.

Правоохранители начали расследование по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Фото: РФ сбросила бомбу на дом в Донецкой области (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

Ночная атака на Украину

В ночь на 25 апреля российские войска выпустили по Украине более сотни ударных дронов и беспилотников-имитаторов. Силы ПВО сбили 41 дрон, еще 40 вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряны.

Россияне атаковали дронами Харьков и Павлоград, где было попадание в многоквартирный дом. В результате атаки погибли три человека, есть пострадавшие.

Как сообщила ГСЧС, в результате повторного удара по Павлограду ранения получил спасатель.

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