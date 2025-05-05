Росіяни вдарили по Донецькій області: загинула людина, серед поранених - діти

Російські окупанти сьогодні, 5 травня, обстріляли кілька населених пунктів Донецької області. Одна людина загинула, ще шестеро отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна .

За словами Філашкіна, під російськими обстрілами сьогодні опинилися село Новоекономічне та міста Мирноград і Новодонецьк.

"Росіяни вбили одну людину у Новоекономічному Гродівської громади, поранили трьох людей у Мирнограді і ще трьох у Новодонецькому", - розповів голова ОВА.

Серед поранених у Новодонецькому - 2-річна дівчинка і 10-річний хлопчик.

Окрім того, сьогодні обласна влада встановила інформацію щодо 5 людей, яких росіяни вбили вчора під час своїх атак.

Зазначається, що у Розі Покровської громади загинули 4 людини від 47 до 68 років. Ще один загиблий вчора - 40-річний житель Мирнограда.

"Вкотре закликаю всіх цивільних, а особливо батьків із дітьми: бережіть себе та своїх близьких! Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України!" - закликав Філашкін.