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Россия ударила по Днепру, местные пишут о попадании в "Новую почту"

19:00 30.07.2026 Чт
1 мин
Предварительно, в результате обстрела никто не пострадал
aimg Валерий Ульяненко
Россия ударила по Днепру, местные пишут о попадании в "Новую почту" Иллюстративное фото: украинские спасатели (facebook.com DSNSZP)
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В четверг, 30 июля, Россия ударила по Днепру. Под ударом оказался терминал логистической компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию на заявление главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи.

"Враг атаковал Днепр. Загорелся терминал логистической компании", - отметил он.

Ганжа добавил, что, предварительно, в результате российского удара никто не пострадал.

Местные жители сообщают, что российские оккупанты ударили по терминалу "Новой почты".

Россия ударила по Днепру, местные пишут о попадании в &quot;Новую почту&quot;Фото: последствия удара РФ по Днепру (t.me/dnipropetrovskaODA)

Напомним, в ночь на 27 июля россияне атаковали Днепр дронами. В результате удара на территории одного из частных домовладений вспыхнул пожар. Взрывная волна также повредила окна в нескольких многоэтажных домах, автомобиле и магазине.

В ту же ночь украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 15 вражеских беспилотников в разных районах Днепропетровской области.

Ранее, 24 июля, российский дрон атаковал локомотив пассажирского поезда на Днепропетровщине. Благодаря своевременному предупреждению, работники железной дороги и пассажиры успели эвакуироваться, обошлось без пострадавших.

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