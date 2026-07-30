Россия ударила по Днепру, местные пишут о попадании в "Новую почту"

В четверг, 30 июля, Россия ударила по Днепру. Под ударом оказался терминал логистической компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию на заявление главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи.

"Враг атаковал Днепр. Загорелся терминал логистической компании", - отметил он.

Ганжа добавил, что, предварительно, в результате российского удара никто не пострадал.

Местные жители сообщают, что российские оккупанты ударили по терминалу "Новой почты".

Фото: последствия удара РФ по Днепру (t.me/dnipropetrovskaODA)

Напомним, в ночь на 27 июля россияне атаковали Днепр дронами. В результате удара на территории одного из частных домовладений вспыхнул пожар. Взрывная волна также повредила окна в нескольких многоэтажных домах, автомобиле и магазине.

В ту же ночь украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 15 вражеских беспилотников в разных районах Днепропетровской области.