На Днепропетровщине российский дрон атаковал пассажирский поезд

На Днепропетровщине вражеский дрон совершил атаку на локомотив пассажирского поезда. Благодаря своевременному предупреждению железнодорожники и пассажиры успели эвакуироваться, поэтому никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрзализныцю ".

Железнодорожники принимают все меры, чтобы пассажиры смогли продолжить свой маршрут - разрабатывается максимально безопасный альтернативный путь и организуется доставка людей до станций назначения с минимальной задержкой.

Фото: атака дрона РФ на пассажирский поезд на Днепропетровщине (t.me/UkrzalInfo)

Это позволило оперативно организовать эвакуацию людей из вагонов к моменту удара.

Как отмечают в компании, мониторинговая группа вовремя зафиксировала потенциальную угрозу и передала информацию поездной бригаде.

Как РФ уничтожает пассажирские поезда

Напомним, что атаки российских войск на железнодорожную инфраструктуру Украины целенаправленны и регулярны.

В последнее время оккупанты все чаще применяют беспилотники для ударов по гражданским пассажирским поездам, пытаясь полностью заблокировать логистику и запугать гражданское население.

В частности, 19 июля россияне ударили дроном по пассажирскому поезду в Запорожской области. В результате этого обстрела ранения получила проводница.

Этому предшествовал еще один подобный инцидент в том же регионе - 18 июля российские БПЛА атаковали локомотив и пассажирский поезд в Запорожье.

Железнодорожники продолжают работать в круглосуточном режиме, оперативно меняя маршруты и эвакуируя людей, чтобы обеспечить безопасность пассажирских перевозок по всей стране.