В Винницкой области враг попал в объект критической промышленности, пострадавших нет

В ночь на 16 ноября враг снова атаковал Виннитчину и попал в объект критической промышленности. Пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Винницкой ОВА Наталью Заболотную.

В результате атаки произошло попадание в объект критической промышленности. Какой именно объект получил удар и какие последствия, в ОВА не уточняют.

Виннитчина регулярно оказывается под ударами. 3 ноября Россия направила баллистические ракеты на Ладыжин и Гайсин, а последствия атаки РБК-Украина описывала в материале об ударах по Днепру, Харькову и Ладыжину.

Удары по энергетике и промышленности продолжаются и в других регионах. 15 ноября, по словам Зеленского, Россия атаковала энергообъекты пяти областей.