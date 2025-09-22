RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Россияне ударили по Чернигову дронами: враг атаковал объект критической инфраструктуры

Фото: пострадавших в результате атаки нет (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В понедельник вечером, 22 сентября, в Чернигове прогремела серия взрывов. Враг атаковал город дронами, а именно - объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram начальника Черниговской ГВА Дмитрия Брижинского.

"В черте города был зафиксирован взрыв БпЛА. Информация по последствиям уточняется. Находитесь в безопасных места", - написал он в 23:21.

Через небольшой промежуток Брижинский сообщил, что в городе был слышен второй взрыв. По его словам, враг атакует один из объектов критической инфраструктуры.

Также начальник ГВА уточнил, что по состоянию на 23:47 пострадавших нет.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:54 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях. Причина сигнала - фиксация вражеских дронов.

Атаки РФ на Чернигов

Напомним, что россияне время от времени атакуют Чернигов дронами, применяя для атак дроны и ракеты различных типов.

Например, вечером 20 сентября город был под атакой беспилотников. В результате обстрела была повреждена транспортная инфраструктура.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧерниговВойна в Украине