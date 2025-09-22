Росіяни вдарили по Чернігову дронами: ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури

"У межах міста було зафіксовано вибух БпЛА. Інформація по наслідкам уточнюється. Перебувайте в безпечних місця", - написав він о 23:21.

Через невеликий проміжок Брижинський повідомив, що у місті було чути другий вибух. За його словами, ворог атакує один з об'єктів критичної інфраструктури.

Також начальник МВА уточнив, що станом на 23:47 постраждалих немає.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:54 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях. Причина сигналу - фіксація ворожих дронів.