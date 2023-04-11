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Утром оккупанты нанесли авиаудар управляемой ракетой по Гуляйполю

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Запорожье, Вторник 11 апреля 2023 11:59
Утром оккупанты нанесли авиаудар управляемой ракетой по Гуляйполю Фото: оккупанты нанесли авиаудар управляемой ракетой по Гуляйполю Запорожской области 11 апреля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Утром во вторник, 11 апреля, российские оккупанты атаковали Гуляйполе Запорожской области авиационной управляемой ракетой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВА Юрия Малашко во время телемарафона.

"Враг 79 раз провел обстрелы в сутки Запорожской области, в том числе с РСЗО, артиллерийские и авиационные удары. Буквально час назад он нанес удар по Гуляйполю авиационной управляемой ракетой", - рассказал он.

Малашко добавил, что, к счастью, обошлось без пострадавших.

"Есть незначительные разрушения гражданского жилья", - констатировал он.

По его словам, во время ударов на Запорожском направлении - по Орехову и Гуляйполю - оккупанты больше всего применяют авиационные управляемые и неуправляемые ракеты, а также атаки с артиллерии.

Как сообщалось, российские военные нанесли авиаудары по Орехову и Гуляйполю Запорожской области в понедельник, 10 апреля. Враг попал по территории фермерского хозяйства и предприятия пищевой промышленности.

Напомним, ранее РБК-Украина писало о том, что увеличилась интенсивность атак Запорожской области с применением авиационных бомб.

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