ua ru
Вт, 11 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Войска РФ из артиллерии ночью обстреляли Днепропетровскую область

Новина українською →
Днепр, Вторник 11 апреля 2023 07:48
Войска РФ из артиллерии ночью обстреляли Днепропетровскую область Фото: войска РФ из артиллерии ночью обстреляли Днепропетровскую область (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские военные сегодня ночью, 11 апреля, из ствольной артиллерии обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Сообщается, что оккупанты выпустили по прибрежным территориям Марганецкой громады около десяти снарядов. К счастью, никто не пострадал. Спасатели обследуют места прилетов и выясняют последствия.

Напомним, что в понедельник, 10 апреля, российские военные обстреляли Марганецкую громаду в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки есть разрушение.

Также сообщалось, что в субботу, 8 апреля, российские военные из артиллерии обстреляли две громады в Днепропетровской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область Вторжение России в Украину
NEWS
Вертолет, 15 артсистем, 10 ББМ и 500 оккупантов: потери РФ в войне за сутки
Вертолет, 15 артсистем, 10 ББМ и 500 оккупантов: потери РФ в войне за сутки
DAILY
Александр Павлюк: 70 тысяч россиян ворвались из Беларуси в Киевскую область в феврале 2022 года
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Александр Павлюк: 70 тысяч россиян ворвались из Беларуси в Киевскую область в феврале 2022 года