Войска РФ из артиллерии ночью обстреляли Днепропетровскую область

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Сообщается, что оккупанты выпустили по прибрежным территориям Марганецкой громады около десяти снарядов. К счастью, никто не пострадал. Спасатели обследуют места прилетов и выясняют последствия.

Напомним, что в понедельник, 10 апреля, российские военные обстреляли Марганецкую громаду в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки есть разрушение.

Также сообщалось, что в субботу, 8 апреля, российские военные из артиллерии обстреляли две громады в Днепропетровской области.

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