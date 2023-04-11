Россияне 56 раз обстреляли Херсонскую область, попали в медучреждение, - ОВА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Сообщается, что в результате обстрела ранены два человека. С деоккупированной территории области эвакуировано 46 человек.

Оккупанты выпустили 285 снарядов по Херсонской области. Попали в жилые кварталы населенных пунктов, территорию медицинского учреждения, музей и админздание.

Ранее мы сообщали, что Россияне утром 10 апреля обстреляли больницу в Херсоне.

Напомним, войска РФ сосредотачивают усилия для ведения наступления на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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