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Россияне ударили авиацией по Орехову и Гуляйполю

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Вторник 11 апреля 2023 12:26
Россияне ударили авиацией по Орехову и Гуляйполю Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты нанесли удар авиацией по Орехову и Гуляйполю Запорожской области. Потери уточняются.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Российские самолеты Су-35 нанесли авиационные удары по городам Орехов и Гуляйполе в Запорожской области. Потери уточняются", - пишет Ермак.

Пока другие подробности удара по региону неизвестны.

Стоит отметить, что Гуляйполе россияне обстреляли уже второй раз за сутки. Утром враг нанес удар по городу авиационной управляемой ракетой.

Обновлено в 12:38

Как пишет глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, россияне запустили авиацией по Орехову и Гуляйполю две управляемые ракеты. Также атаковали артиллерийскими снарядами Степногорск. Никто из гражданских не пострадал.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты ночью ударили из артиллерии по Никопольскому району Днепропетровской области.

Также за минувшие сутки, 10 апреля, враг совершил 56 обстрелов Херсонской области, в результате чего ранения получили два человека.

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