Россияне ударили по селу в Херсонской области: есть пострадавшие

Российские военные ударили по селу Антоновка в Херсонской области. В результате атаки есть пострадавшие среди гражданского населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА .

Из-за российской атаки два человека получили ранения - 67-летняя женщина и 42-летний мужчина. Их госпитализировали.

У женщины тяжелые травмы - множественные осколочные ранения головы, грудной клетки и живота. Врачи делают все возможное, чтобы спасти ее жизнь.

РБК-Украина сообщало, что число погибших из-за российского массированного удара по Херсону 3 мая возросло до 24. Сегодня в больнице умерла женщина, за жизнь которой боролись пять дней.

Напомним, что 3 мая россияне в Херсоне обстреляли гипермаркет и попали по пассажирскому вагону.

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