Россияне вчера 76 раз атаковали Херсон и область: есть жертвы

Российские войска за прошедшие сутки 76 раз обстреляли Херсон и область. В результате атак три человека погибли, еще семеро ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонской ОВА.

За прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов 3 человека погибли, 7 человек получили ранения разной степени тяжести.

Областной центр оккупанты атаковали 9 раз, под вражеским огнем оказались жилые кварталы. Оккупанты попали в торговый порт и жилые дома.

По информации властей, захватчики наносили удары из РСЗО, минометов, артиллерии, танков и БПЛА.

Напомним, ранее жителей Херсона и области призвали не создавать массовых скоплений в связи с российскими обстрелами.

Также мы писали, что в Херсоне ввели запрет на фото- и видеофиксацию, а также использование видеорегистраторов на гражданских автомобилях.

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